Тренери-"підсніжники" не отримають премій за Всесвітні Ігри - Ігор Жданов

За успішний виступ української збірної на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві нашим спортсменам-призерам будуть виділені призові від держави. Чемпіони Всесвітніх Ігор отримають по 480 тис. грн, срібні призери - по 400 тис. грн, бронзові призери - по 240 тис.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр спорту України Ігор Жданов.

Читайте такожУкраїна потрапила у топ-5 збірних на Всесвітніх Іграх, встановивши історичний рекорд"Вперше ми здійснювали підготовку до Всесвітніх Ігор за окремою програмою, на яку було виділено 45 млн грн. Закупили обладнання для неолімпійських видів спорту, яке вже давно не закуповувалося, екіпірування. Вдвічі збільшили призові", - зазначив Жданов.

"Уже 14 спортсменів разом з тренерами отримали винагороди, зокрема за підводне плавання та сумо. Найближчим часом, упродовж 4-5 днів, отримають і решта, будуть підписані накази на спортсменів і тренерів. Але отримають ті тренери, які дійсно тренували спортсменів. Всілякі "підсніжники", яких хочуть запустити, державних грошей не отримають, тому що не доклали до перемог цих спортсменів жодних зусиль", - наголосив міністр.

Він додав, що премії у повному обсязі отримають і представники показових видів спорту, які перемогли на Всесвітніх Іграх (спортсмени з кікбоксингу та академічного веслування у приміщенні), незважаючи на те, що їхні медалі не пішли в офіційний залік.

Читайте такожЗбірна України очолює медальний залік Всесвітніх Ігор з показових видів спортуПотужні результати збірної на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві мають спонукати владу збільшити фінансування неолімпійських видів спорту, наголосив президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк.

Він звернувся з проханням до міністра спорту при формуванні бюджету на наступний рік збільшити обсяг фінансування на неолімпійський спорт. "Починаючи з 2013 року, це фінансування не підвищувалося, незважаючи на різке падіння курсу гривні, тоді як олімпійцям і паралімпійцям за цей період підвищували фінансування", - відзначив Ілля Шевляк.

Він також попросив міністра спорту посприяти в одержанні квартир для 4-разової чемпіонки Всесвітніх Ігор Лариси Соловйової та срібного призера Ігор-2017 Даниїла Болдирєва.