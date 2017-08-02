Українка Шух претендує на звання кращої легкоатлетки місяця в Європі

Аліна Шух увійшла до числа претенденток на звання найкращої легкоатлетки липня в Європі, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

У липні Шух перемогла на командному чемпіонаті Європи з багатоборства як в індивідуальному заліку, так і в командному, а потім виграла ще й чемпіонат Європи U20 з легкої атлетики. При цьому Аліна встановила юніорський рекорд України і очолила світовий топ-лист сезону у своїй віковій категорії.

Голосування триватиме до 13:00 (за київським часом) 4 серпня.

Щоб проголосувати за Аліну Шух, потрібно поставити “Like’’ під її фото на сторінці ЕА у Facebook і Twitter. Переможницю буде визначено за сумою голосів у цих соціальних мережах.