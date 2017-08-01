Першим в історії чемпіоном України з пляжного футболу стала команда з Умані

Першим в історії чемпіоном України з пляжного футболу серед жінок стала команда "Пантери" з Умані.

Як повідомляє Спортивний комітет України, в Одесі відбулася знакова подія, а саме перший в історії розіграш чемпіонату України з пляжного футболу серед жіночих команд. У чемпіонаті взяли участь 20 команд з Одеської, Миколаївськой, Київської, Харківської, Черкаської та Хмельницької областей.

За результатами перших матчів до чвертьфіналу вийшли 8 команд: NRG (Київ), МРIЯ-2006 (Ананьїв), ПАНТЕРИ (Умань), ОРІОН-АВТО (Миколаїв), 5G (Київ), ЖФК ЧОРНОМОРЕЦЬ (Одеса), КВITKA HA KAMEНI (Кам’янець-Подільський) та ЖИТЛОБУД-2 (Харків).

Жіночі матчі проходили цікаво та несподівано. В результаті право грати у півфіналі дісталося командам - МРIЯ-2006 (Ананьїв), 5G (Київ), ПАНТЕРИ (Умань) та КВITKA HA KAMЕНI (Кам’янець-Подільський).

Глядачі відзначили чудову гру воротаря столичної команди 5G Анастасії Терех, яка аж до самого фіналу не пропустила жодного м’яча.

У боротьбі за титул чемпіонок зійшлися "Пантери" з Умані та 5G. Гра була запеклою та мало не закінчилася з рахунком 1:1. Але "Пантери" за дві хвилини від завершення забили вирішальний гол, закінчивши матч з рахунком 2:1.

Їх перемога надала команді офіційне право представляти країну у Лізі чемпіонів, а на гравців чекатимуть заслужені звання майстрів спорту України..

Турнірне становище команд (Топ-4):

1. Пантери (Умань)

2. 5G (Київ)

3. Мрія-2006 (Ананьїв)

4. Квітка на камені (Кам’янець-Подільський)

Найкращий воротар турніру: Анастасія Терех (5G Київ)

Найкращий бомбардир: Яна Дичко (Мрія-2006 Ананьїв) – 11 голів

Найкращий гравець: Ліана Бочковська (Пантери).