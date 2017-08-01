Збірна України стала чемпіоном Європи з кульової стрільби

Збірна України здобула дві медалі чемпіонату Європи зі стрільби, який проходить у Баку, повідомляє sport.ua.

Чоловіча збірна у складі Павла Коростильова, Романа Бондарука та Володимира Пастернака стала чемпіоном Європи у стрільбі з пістолета на відстані 25 метрів. Українці набрали 1732 очки, на 8 пунктів випередивши команду Німеччини. Треті - французи.

В індивідуальній першості в цьому виді Бондарук став п'ятим, а Коростильов шостим. Пастернак - дев'ятий.

А жіноча команда (Вікторія Червякова, Ірина Маловічко і Вероніка Мільчева) завоювала срібло в скиті (круглий стенд), поступившись у фіналі збірній Італії. Бронза у кіпріоток.

На даний момент на рахунку української збірної 13 медалей (4 золоті, 6 срібних і 3 бронзові).

Чемпіонат Європи з кульової стрільби завершиться 4 серпня.