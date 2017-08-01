Переможне повернення українських спортсменів з вадами слуху з Дефлімпіади-2017 (відео)

Збірна України серед спортсменів з вадами слуху повернулася на батьківщину після чудового виступу на Дефлімпіаді-2017 в турецькому Самсуні. На найбільших змаганнях з багатьох видів спорту українська національна команда завоювала 99 нагород і посіла друге місце в медальному заліку.

Протягом 13 днів українці зуміли здобути 21 золото, 42 срібла і 36 бронзових комплектів нагород. Більше медалей тільки у росіян. Замкнула топ-3 Туреччина.

Фінальний успіх був в останній день Дефлімпіади, 30 липня. Українська футбольна команда грала фінал з турецької збірної і взяла срібло.

Україна поліпшила свій результат у порівнянні з попередньою Дефлімпіадою в Софії в 2013 році. Тоді українські спортсмени з вадами слуху завоювали 88 медалей і теж посіли друге місце в загальному заліку.

У нинішньому році за перше місце на змаганнях держава обіцяє спортсменам 48 тисяч доларів, за друге — 31 тисячу доларів і за третє 22 тисячі доларів.

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