МОК підтвердив, що літня Олімпіада-2028, швидше за все, відбудеться в Лос-Анджелесі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно підтвердив домовленість з Лос-Анджелесом про те, що американське місто прийме Олімпійські ігри 2028 року. Натомість МОК буде фінансувати молодіжні та дитячо-юнацькі спортивні програми міста – майбутнього господаря Ігор протягом 11 років у розмірі $ 1,8 млрд. Про це повідомляє прес-служба МОК.

Читайте такожСтало відомо, де пройдуть Олімпійські ігри в 2024-му і 2028 рокахДля остаточного оголошення Лос-Анджелеса господарем Ігор-2028 необхідно ратифікувати тристоронню угоду між МОК, Лос-Анджелесом і Парижем, якому в такій ситуації потрібно прийняти Олімпійські ігри-2024. Підписання угоди планується на 131-й сесії МОК, яка пройде у вересні в Лімі.

Востаннє США приймали літню Олімпіаду в Атланті в 1996 році.