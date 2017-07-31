Фехтувальниця Харлан в десятий раз отримує звання найкращої спортсменки місяця в Україні

Українська фехтувальниця Ольга Харлан вдесяте отримує звання Кращої спортсменки місяця в Україні, повідомляє Національний олімпійський комітет.

Таким чином, спортсменка стала рекордсменом по кількості отриманих нагород кращого спортсмена місяця від НОК.

Її наставника Юрія Марченка визнано найкращим тренером липня.

Високого визнання Національного олімпійського комітету Ольга удостоєна завдяки черговій надпереконливій перемозі на чемпіонаті світу в німецькому Лейпцигу. В індивідуальних змаганнях Ольга продемонструвала феноменальну майстерність і попри нещодавне відновлення від травми довела свою першість, у фіналі здобувши впевнену перемогу над Аззой Бесбес з Тунісу з перевагою - 15:5.

Слідом за Харлан йде спортивний гімнаст Олег Верняєв, який вже дев'ять разів ставав найкращим спортсменом місяця в Україні.