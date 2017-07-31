Україна поліпшила свій рекорд за кількістю нагород на ЧС з водних видів спорту

Українські спортсмени здобули дев'ять нагород на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який завершився вчора в Будапешті. При цьому збірна України покращила свій попередній рекорд на цих турнірах на дві медалі.

Дев'ять нагород українські спортсмени завоювали у трьох видах спорту, повідомляє Sportarena. Левову частку медалей здобула команда з синхронного плавання, в активі якої шість медалей (срібна та п'ять бронзових). Крім того, дві медалі в активі плавців (срібло і бронза), а ще одна нагорода — стрибунів у воду.

Ніколи раніше Україна не вигравала дев'ять нагород на чемпіонаті світу з водних видів спорту. Попередній кращий результат був встановлений в 2003 році, коли в Барселоні українці завоювали сім нагород (2 золота, 3 срібла та 2 бронзи).

В медальному заліку Україна фінішувала на найвищій, 18-й позиції за десять років. До цього в 2007 році "синьо-жовті", завдяки золоту Олега Лісогора, посіли 13-е місце.