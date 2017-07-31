Збірна України з шашок візьме учать у молодіжному чемпіонаті Європи

31 липня 2017 року молодіжна збірна України від’їжджає з Києва на молодіжний чемпіонат Європи, який буде проходити 1-9 серпня в м. Вітебськ (Беларусь), повідомляє Федерація шашок України.

Змагання будуть проходити з трьох видів програм (класична, швидка, блискавична гра) в 5 вікових категоріях (молодь – до 26 років, юніори – до 19 років, кадети – до 16 років, міні-кадети до 13 років, юні надії до 10 років).

Всі учасники збірної команди України пройшли відбір на чемпіонатах України. До складу збірної потрапили представники 8 областей України: Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Закарпатської, Полтавської, Харківської, Херсонської

До складу збірної вийшли спортсмени, які вже неодноразово своїми спортивними досягненнями підвищували престиж України в світі і Європи.

У складі команди представники молоді (до 26 років). Це - Владислав Антонович (Дніпропетровська область), майстер спорту України, призер чемпіонату Європи серед молоді, багаторазовий переможець та призер Чемпіонатів України та Василь Пікіняр (Вінницька область), майстер спорту України, призер чемпіонату Європи серед молоді, багаторазовий переможець та призер Чемпіонатів України, який отримав право участь у чемпіонаті світу серед чоловіків 2017 року.

Також у команді є представники юніорів (до 19 років) та молодших кадетів (до 13).