Україна потрапила у топ-5 збірних на Всесвітніх Іграх, встановивши історичний рекорд

Збірна України з неолімпійських видів спорту в офіційному медальному заліку Всесвітніх Ігор фінішувала на 5-му місці, що є кращим результатом для нашої команди за всі роки.

Українці завоювали на великому спортивному форумі 25 медалей, серед яких 10 золотих, 7 срібних та 8 бронзових.

Більше виграли лише збірні Росії (63 медалі, серед яких 28 золотих), Німеччини (42 медалі, 18 золотих), Італії (42 медалі, 16 золотих) і Франції (43 медалі, 14 золотих).

Читайте такожЯк популяризують спортсменів-учасників Х Всесвітніх Ігор в українських містах Найбільший медальний врожай наша команда зібрала у змаганнях з пауерліфтингу (3 золота, 2 срібла та 2 бронзи) та таїландського боксу муай-тай (3 золота, 1 срібло).

Дуже успішними були також результати у сумо (1 золото, 1 срібло, 1 бронза), карате (1 золото, 1 срібло), стрибках на батуті (1 золото, 1 срібло), підводному спорті (4 бронзи).

Читайте такожОстаннім чемпіоном Всесвітніх Ігор-2017 став українець Олег ПриймачевОдна нагорода (зате золота!) здобута в змаганнях з джиу-джитсу. "Людина-павук" Данило Болдирєв здобув срібло у скелелазінні. Наш жіночий дует став бронзовим в спортивній акробатиці.

Зазначимо, що карате і скелелазіння вже увійшли у програму Олімпійських ігор і будуть представлені в Токіо-2020.

Всі українські чемпіони Всесвітніх Ігор - Світлана Тросюк (сумо), Лариса Соловйова (пауерліфтинг), Сергій Білий (пауерліфтинг), Олексій Рокочий (пауерліфтинг), Станіслав Горуна (карате), Наталія Москвіна та Світлана Малькова (стрибки на батуті), Ігор Любченко (таїландський бокс), Сергій Куляба (таїландський бокс), Олег Приймачов (таїландський бокс).

Крім того, у Всесвітніх Іграх брали участь і спеціальні види спорту (invitational sports), нагороди в яких не увійшли до офіційного реєстру Ігор.

Україна виграла неофіційний рейтинг по запрошеним видам, завоювавши 5 золотих та 2 бронзові нагороди. Три золота і одну бронзу наші представники взяли в академічному веслуванні в приміщенні (золото Антона Бондаренка і відразу дві вищі нагороди Олени Буряк).

Ще два золота і бронза - у змаганнях з кікбоксингу (чемпіони - Орфан Сананзаде і Віталій Дубина).

Візначимо, що наша команда була представлена 80-ма атлетами, які брали участь у 20 видах спорту.

Всесвітні Ігри є найбільшими міжнародними змаганнями з неолімпійських видів спорту. Форум проходив удесяте - з 20-го по 30 липня у польському Вроцлаві.