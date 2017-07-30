Михайло Романчук виграв срібло чемпіонату світу з водних видів спорту в Будапешті

Український плавець Михайло Романчук виграв срібну нагороду на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який завершується в Будапешті.

Наш спортсмен посів друге місце у плаванні на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Зазначимо, що Романчук був кращим плавцем в цій категорії в кваліфікації, показавши в попередньому запливі час 14 хвилин 44,11 секунд, і стартував у фіналі за 4-й доріжці.

Виграв фінальний заплив італієць Григоріо Палтріньєрі, який показав час 14:35.85. Романчук відстав від суперника трохи більше, ніж на секунду. Час українця - 14:37.14.

Від двох лідерів зі значним відставанням фінішувала інша група. Бронза - у австралійця Мека Хортона, який подолав півтора кілометри за 14 хвилин 47,70 секунд.

Срібло Романчука - дев'ята медаль збірної України на чемпіонаті світу. Всього в заліку у нас - два срібла та 7 бронзових нагород.