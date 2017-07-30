Останнім чемпіоном Всесвітніх Ігор-2017 став українець Олег Приймачов

Щойно на Всесвітніх Іграх у польському Вроцлаві відбулася остання церемонія нагородження призерів головного форуму з неолімпійських видів спорту.

Читайте такожУкраїнець Ігор Любченко здобув золото на Всесвітніх Іграх у таїландському боксіОфіційно останнім чемпіоном Всесвітніх Ігор став український спортсмен.

У змаганнях з таїландського боксу муай-тай чемпіоном Ігор став український важковаговик (категорія 91 кг) Олег Приймачов.

27-річний полтавчанин надзвичайно переконливо виглядав у перших двох поєдинках турніру. У чвертьфіналі він подолав словенця Рока Ерсте. У півфінальному бою українець також не дав жодного шансу німцю Якобу Стібену.

Читайте такожУкраїнець Сергій Куляба приніс збірній ще одну золоту нагороду Всесвітніх ІгорСуперником Олега Приймачова у фіналі мав бути поляк Лукаш Радощ, але він знявся з вирішальної сутички через травму ноги. Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Таким чином, Україна здобуває останню золоту медаль Х Всесвітніх Ігор, яка для нашої команди стала вже 10-ю.

Завдяки цій нагороді українська команда піднялася на 5-те місце в офіційному медальному заліку, що є абсолютно кращим досягненням для українських спортсменів за історію виступів на World Games.