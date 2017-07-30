Українець Василь Сорокін здобув срібло Всесвітніх Ігор у таїландському боксі

18:02, 30 липня 2017
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Спортсмен з міста Лозова переміг китайця і росіянина, програвши лише чемпіону світу з Білорусі.

Василь Сорокін здобув ще одну нагороду збірної України на Всесвітніх Іграх

Українець Василь Сорокін завоював срібну нагороду Всесвітніх Ігор у Вроцлаві, виступаючи у змаганнях з таїландського боксу муай-тай.

Спортсмен, який є вихованцем клубу Grek Gum з міста Лозова на Харківщині, у чвертьфіналі вагової категорії до 75 кг подолав Йонканга Чанга з КНР. 

У півфіналі Василь був сильнішим за росіянина Івана Грігорьєва. 

У фінальному поєдинку у дуже конкуретній боротьбі українець з мінімальною різницею поступився багаторазовому чемпіону світу з Білорусі Віталію Гуркову, повідомляє Спортивний комітет України.

Таким чином, Василь Сорокін здобув срібло Всесвітніх Ігор.

Цікаво, що до складу збірної Сорокін потрапив буквально в останній момент, замінивши травмованого партнера по команді Станіслава Пержановського.

Сьогодні у Вроцлаві - завершальний день Всесвітніх Ігор.  

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Теги: #Всесвітні Ігри-2017#муай-тай#Василь Сорокін