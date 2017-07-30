Українець Сергій Куляба приніс збірній ще одну золоту нагороду Всесвітніх Ігор

25-річний одеський спортсмен Сергій Куляба став чемпіоном Всесвітніх Ігор, перемігши у змаганнях з таїландського боксу муай-тай у ваговій категорії до 67 кг.

У фіналі одесит здолав росіянина Владіміра Кузьміна (суддівський рахунок бою - 29:28 на користь українського боксера).

Читайте такожУкраїнець Ігор Любченко здобув золото на Всесвітніх Іграх у таїландському боксіНапередодні наш спортсмен у чвертьфіналі пройшов Акрама Аль-Квайсі, який представляє Ірак.

У битві за вихід у фінал українець виявився сильнішим за Ануенга Хаттхамарасрі - представника Таїланду - країни-родоначальниці тайського боксу.

Золото Сергія Куляби - вже дев'яте для збірної України.

Сьогодні світовий спортивний форум у Вроцлаві завершується.