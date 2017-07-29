Легкоатлетка Магучіх стала чемпіоном ЄЮОФ, весляри завоювали срібло

Українка Ярослава Магучіх завоювала третю золоту медаль для збірної України на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в угорському Дьорі, повідомляє Національний олімпійський комітет.

Наша спортсменка у стрибках у висоту не залишає шансів суперницям та з результатом 1,89 м посідає найвищу сходинку п'єдесталу пошани.

Також, в останній день змагань, наші представники веслування на байдарках і каное поставили чудову крапку у виступі української команди на фестивалі. Юліана Путніна та Лев Кірпік у змаганнях з веслування на байдарках і каное у міксті приносять Україні «срібло». Перше місце завоював дует зі Словаччини.

«Дуже підбадьорювало те, що стояли всі члени нашої збірної, підтримували нас. А буквально за хвилину до старту наші дзюдоїсти підійняли наш прапор, це було просто дивовижно. Ти дивишся як він розвивається на вітру і це як ковток надії якоїсь. Дякуємо усій команді, всім тим хто переживав, вболівав. У нас немає слів, це дуже круто», - прокоментували Лев та Юліана.

Таким чином, на рахунку українців в Дьорі-2017 вісім нагород: 3 «золота», 4 «срібла» та 1 «бронза».