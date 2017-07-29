Легкоатлет Кирилін завоював золото ЄЮОФ, дзюдоїстка Чистякова - срібло

Другу медаль найвищого ґатунку на ХІV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в угорському Дьорі здобув для України легкоатлет Олексій Кирилін, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Наш спортсмен переміг у метанні диска з результатом 60.74м, не залишавши шансів суперникам у боротьбі за перше місце.

Читайте такожЛегкоатлет Кохан приніс Україні перше "золото" Олімпійського юнацького фестивалю-2017«Медаллю задоволений, а от результатом ні, можна було краще. Завадили погодні умови – поривчастий вітер, який з’явився під час метання. Всім дякую, хто підтримував мене і прийшов сьогодні на стадіон. Я дуже радий», - зазначив Кирилін після завершення змагань.

Трохи раніше дзюдоїстка Наталія Чистякова у ваговій категорії до 70 кг. здобула срібну медаль.

На шляху до подіуму наша спортсменка перемогла суперниць із Польщі, Нідердландів та Андори. У фінальній сутичці в запеклій боротьбі українка поступилася спортсменці із Білорусі і стала володаркою медалі.

Таким чином, на рахунку українців вже 6 нагород Дьора-2017: 2 «золота», 3 срібні медалі та 1 «бронза».