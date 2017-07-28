Українець Богдан Мочульський виграв золото Всесвітніх Ігор у змаганнях з джиу-джитсу

Українець Богдан Мочульський виграв золото Всесвітніх Ігор з джиу-джитсу, передає УНІАН.

У змаганнях вагової категорії до 62 кг наш спортсмен провів чотири бої. У груповій стадії Мочульський здолав бельгійця Коутса і болгарина Маркова і вийшов у півфінал Ігор.

В 1/2 фіналу 20-річний лучанин виявився сильнішим за Романа Аполонова, який виступає під прапором Німеччини.

У сутичці за "золото" суперником українця був колумбієць Вывьєскас Ортіс. Мочульський проявив фантастичну волю до перемоги і домігся переможного результату.

Тепер в України - 7 золотих, 6 срібних та 8 бронзових медалей в офіційному заліку Всесвітніх Ігор і 7-е місце в реєстрі серед 112-ти країн.