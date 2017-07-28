В Будапешті прямо на тлі парламенту проходять змагання зі стрибків у воду з екстремальної висоти (фоторепортаж)

В Будапешті в рамках Чемпіонату світу з водних видів спорту наразі відбуваються змагання з хай-дайвінгу - стрибків у воду з екстремальних висот.

Вперше ця дисципліна була включена до програми ЧС у 2013 році. Чоловіки стрибають з висоти 27 метрів, а жінки - з 20 метрів.

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Зазвичай такі стрибки відбуваються на відкритій площадці, і оскільки цього року Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить в Будапешті - стрибуни змагаються на тлі будівлі угорського парламенту.

Як раніше повідомляв УНІАН, раніше українці Олег Колодій та Ілля Кваша завоювали бронзу чемпіонату світу в стрибках у воду.