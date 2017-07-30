В Каліфорнії розпочався найочікуванніший в цьому році турнір з боів без правил UFC (пряма трансляція)

В Анахаймі (США) відбувається найбільший очікуваний турнір у 2017-му році з боїв без правил від компанії UFC, повідомляє офіційний сайт організації.

Мега-подією вечора, безумовно, стане титульний поєдинок між Даніелем Корм`є і Джоном Джонсом у напівважкій ваговій категорії (до 93 кг). Дане протистояння триває протягом двох з половиною років. Перший поєдинок, який відбувся в січні 2015 року залишився за Джонсом, який на той момент був ще в ранзі чемпіона. Другий поєдинок неодноразово зривався з різних причин - від автомобільної аварії Джонса, до провалленого ним допінг-тесту. І ось - настав час реваншу!

Крім цього, відбудеться ще 11 найцікавіших поєдинків, у тому числі - два титульних.

Титул у жіночому поєдинку в напівлегкій вазі оскаржать Крістіан Джустино і Таня Евінджер А в напівсередній вазі у чоловіків відбудеться титульний бій між Тайроном Вудлі і Деміаном Майєю.

Дивіться мега-файт з Анахайма в прямому ефірі в неділю, 30 липня, о 5.00 ранку!

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.