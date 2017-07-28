УНІАН у прямому ефірі покаже найбільш очікуваний у цьому році турнір з боїв без правил UFC
Окрім бою Корм`є-Джонс, в рамках вечора UFC 214 також відбудуться ще два титульні поєдинки.
В неділю рано вранці за київським часом в Анахаймі (США) пройде найбільший очікуваний турнір у 2017-му році з боїв без правил від компанії UFC, повідомляє офіційний сайт організації.
Мега-подією вечора, безумовно, стане титульний поєдинок між Даніелем Корм`є і Джоном Джонсом у напівважкій ваговій категорії (до 93 кг). Дане протистояння триває протягом двох з половиною років. Перший поєдинок, який відбувся в січні 2015 року залишився за Джонсом, який на той момент був ще в ранзі чемпіона. Другий поєдинок неодноразово зривався з різних причин - від автомобільної аварії Джонса, до провалленого ним допінг-тесту. І ось - настав час реваншу!
Крім цього, відбудеться ще 11 найцікавіших поєдинків, у тому числі - два титульних.
Титул у жіночому поєдинку в напівлегкій вазі оскаржать Крістіан Джустино і Таня Евінджер А в напівсередній вазі у чоловіків відбудеться титульний бій між Тайроном Вудлі і Деміаном Майєю.
Дивіться мега-файт з Анахайма в прямому ефірі в неділю, 30 липня, о 5.00 ранку!
ТВ-трансляція - телеканал 2+2.