Козлова програла у чвертьфіналі тенісного турніру в Швеції

В Бостаді (Швеція) завершився матч 1/4 фіналу тенісного турніру Ericsson Open, в якому українка Катерина Козлова програла Каролін Возняцкі з Данії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:6, 1:6.

Читайте такожУкраїнка Козлова не пройшла кваліфікацію тенісного ВімблдонуГра тривала трохи більше години і протягом всього цього часу датчанка мала повну перевагу.

У півфіналі Возняцкі зіграє з переможницею пари Еліс Мертенс (Бельгія) - Олександра Круніч (Сербія).

Турнір в Бостаді проходить з 23 по 30 липня.