Козлова програла у чвертьфіналі тенісного турніру в Швеції
15:02, 28 липня 2017Інше
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Українка поступилася екс-першій ракетці світу Каролін Возняцкі з Данії.
Козлова програла в Бостаді на стадії 1/4 фіналу / btu.org.ua
В Бостаді (Швеція) завершився матч 1/4 фіналу тенісного турніру Ericsson Open, в якому українка Катерина Козлова програла Каролін Возняцкі з Данії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 3:6, 1:6.
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У півфіналі Возняцкі зіграє з переможницею пари Еліс Мертенс (Бельгія) - Олександра Круніч (Сербія).
Турнір в Бостаді проходить з 23 по 30 липня.
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