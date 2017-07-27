Збірна України очолює медальний залік Всесвітніх Ігор з показових видів спорту

Збірна України вже завоювала 11 золотих, 6 срібних та 10 бронзових медалей на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві.

Зазначимо, що на офіційному сайті Всесвітніх Ігор у загальному командному заліку не враховуються нагороди, які ми заробили у показових видах спорту - зокрема, в кікбоксингу (2 золота і 1 бронза) і академічному веслуванні (3 золота і 1 бронза).

В окремому реєстрі "invitational medal tally" Україна знаходиться на першому місці, повідомляє офіційний сайт Всесвітніх Ігор.

Найбільший світовий форум з неолімпійських видів спорту проходить у Польщі з 20-го по 30 липня.