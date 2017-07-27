Легкоатлет Кохан приніс Україні перше "золото" Олімпійського юнацького фестивалю-2017

20:55, 27 липня 2017
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Наш спортсмен переміг в метанні молоту.

Кохан після перемоги на юніорському чемпіонаті світу, також здобув

Скарбничка юнацької збірної України на ХІV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі поповнилася першою медаллю найвищого ґатунку, повідомляє Національний олімпійський комітет України

Автором золотої нагороди став наш чемпіон світу з легкої атлетики U18 Михайло Кохан у змаганнях з метання молота.

«Золотий» результат нашого чемпіона - 78.28м.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав новоспеченого чемпіона ЄЮОФ-2017, тренерський склад команди та українську команду Дьора-2017 з блискучим досягненням, побажавши Михайлу подальших впевнених успіхів на міжнародній арені, а українським олімпійцям вдалих виступів в Угорщині.

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Теги: #Юнацький олімпійський фестиваль#золото збірної України