Легкоатлет Кохан приніс Україні перше "золото" Олімпійського юнацького фестивалю-2017
20:55, 27 липня 2017Інше
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Наш спортсмен переміг в метанні молоту.
Кохан після перемоги на юніорському чемпіонаті світу, також здобув "золото" ЄЮОФ / noc-ukr.org
Скарбничка юнацької збірної України на ХІV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі поповнилася першою медаллю найвищого ґатунку, повідомляє Національний олімпійський комітет України
Автором золотої нагороди став наш чемпіон світу з легкої атлетики U18 Михайло Кохан у змаганнях з метання молота.
«Золотий» результат нашого чемпіона - 78.28м.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав новоспеченого чемпіона ЄЮОФ-2017, тренерський склад команди та українську команду Дьора-2017 з блискучим досягненням, побажавши Михайлу подальших впевнених успіхів на міжнародній арені, а українським олімпійцям вдалих виступів в Угорщині.
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