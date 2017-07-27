Українець Віталій Дубина став чемпіоном Всесвітніх Ігор у кікбоксингу

Українець Віталій Дубина став чемпіоном Всесвітніх Ігор, вигравши змагання з кікбоксингу у ваговій категорії до 71 кг. Про це повідомляє УНІАН.

У вирішальній сутичці за золото 22-річний спортсмен з Херсону переміг Богдана Шумарова з Болгарії. Суддівський рахунок бою - 3:0 на користь українця.

Нагадаємо, до цього також перше місце у кікбоксингу посів Орфан Сананзаде з України.

Роман Головатюк здобув бронзу у цьому виді спорту.

Кікбоксинг є одним з чотирьох "показових видів спорту" на Всесвітніх Іграх разом з академічним веслуванням (де у українців три золота і бронза), американським футболом і спідвеєм. Медалі, завойовані у цих видах, на жаль, не йдуть до офіційного командного заліку на світовому форумі.

На даний момент в офіційній таблиці у збірної України залишається 20 медалей - 6 золотих, 6 срібних і 8 бронзових. Українці - на восьмому місці серед 112-ти збірних.