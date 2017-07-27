Україна завоювала золото у кікбоксингу на Всесвітніх Іграх

19:21, 27 липня 2017
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Переможцем став Орфан Сананзаде з України.

Орфан Сананзаде / Спортивний комітет України

Український кікбоксер Орфан Сананзаде виборов золоту медаль Всесвітніх Ігор. Українець виступав у ваговій категорії до 63,5 кг.

У драматичному фіналі Сананзаде переміг серба Александара Коновалова, повідомляє УНІАН. Суддівський рахунок - 2:1 на користь українця.

Бронза - у хорвата Мухамета Деская.

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Теги: #збірна України#Всесвітні Ігри-2017#кікбоксинг