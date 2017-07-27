Україна завоювала золото у кікбоксингу на Всесвітніх Іграх

Переможцем став Орфан Сананзаде з України.

Український кікбоксер Орфан Сананзаде виборов золоту медаль Всесвітніх Ігор. Українець виступав у ваговій категорії до 63,5 кг. У драматичному фіналі Сананзаде переміг серба Александара Коновалова, повідомляє УНІАН. Суддівський рахунок - 2:1 на користь українця. Бронза - у хорвата Мухамета Деская.

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