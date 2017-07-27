Збірна України завоювала два "золота" на Всесвітніх Іграх у показовій дисципліні, побивши рекорди світу

Спортсмени збірної України в четвер перемогли ще в двох дисциплінах Всесвітніх Ігор.

Олена Буряк та Антон Бондаренко посіли перші місця в одній з дисциплін академічного веслування - веслуванні на ергометрах, яке, нагадаємо, вперше потрапило у програму цих змагань в якості показового виду (завойовані нагороди не враховуються в загальному медальному заліку Ігор).

Читайте такожЗбірна України увійшла в Топ-8 команд Всесвітніх ІгорБуряк перемогла на 500-метровій "дистанції", показавши час 1 хвилину 24,5 секунди. Це світовий рекорд. На другій сходинці - Ганна Вержбовска (Польща), бронза - у Сесілії Велін (Швеція), повідомляє УНІАН.

У цій же дисципліні у чоловіків тріумфував з іще одним світовим рекордом Антон Бондаренко з результатом 1 хвилина 12,1 секунди. До трійки найкращих також увійшли Філ Клепп (Великобританія) і Павєл Шурмей (Білорусь).

Зазначимо, що вчора Олена Буряк виграла золото на "дистанції" 2 км, також встановивши рекорд світу. А Антон Бондаренко в тому ж виді програми взяв бронзу.

Змагання у веслуванні на ергометрах проходять в приміщенні. Це імітація веслування на різних стаціонарних пристроях, яка широко використовується спортсменами в підготовці і для дослідження біомеханіки веслування.