Збірна України увійшла в Топ-8 команд Всесвітніх Ігор

Збірна України піднялася на восьме місце в загальному командному заліку Всесвітніх Ігор, які проходять у польському Вроцлаві.

Сьогодні йде сьомий день змагань, на даний момент на Всесвітніх іграх розіграно 138 з 199-ти комплектів нагород.

Читайте такожЛьвів'янин Станіслав Горуна приніс Україні п'яту золоту медаль Всесвітніх Ігор Збірна України завоювала вже 20 медалей. Серед них 6 золотих, 6 срібних і 9 бронзових.

Наша команда зробила ривок в медальній таблиці, піднявшись за минулий день на три рядки.

Читайте такожЗбірна України виграла шосте золото Всесвітніх Ігор у стрибках на батутіЛідирує в рейтингу країн-учасниць збірна Росії (26 золотих - 12 срібних - 10 бронзових). Другі – італійці (14-10-10), треті – німці (11-8-9).

При цьому за загальною кількістю нагород українці - в п'ятірці кращих, замикаючи топ-5.

Всесвітні Ігри у Вроцлаві пройдуть до 30 липня.