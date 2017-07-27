Українець Роман Головатюк завоював бронзову медаль на Всесвітніх Ігор у кікбоксингу

Сьогодні на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві проходять фінальні бої в змаганнях з кікбоксингу. За підсумками вчорашнього дня боротьбу за медалі продовжили п'ятеро українців.

Українець Роман Головатюк завоював бронзову медаль Всесвітніх Ігор у кікбоксингу. Як повідомляє УНІАН, наш спортсмен виграв чвертьфінальний бій і поступився у півфіналі. Його поєдинок за бронзу не відбувся - опонент Головатюка поляк Міхал Туринський отримав травму в попередньому поєдинку і знявся з подальшої боротьби.

З цієї ж причини - через травму одного з учасників - визначився достроковий переможець у двобої за третє місце між українцем Юрієм Перетятьком і поляком Войцехом Кажечко, тільки в цьому випадку пощастило польському спортсмену.