Сергій Куліш став віце-чемпіоном Європи зі спортивної стрільби

У Баку розіграний черговий комплект нагород чемпіонату Європи зі спортивної стрільби, де українець Сергій Куліш посів 2-е місце у стрільбі з гвинтівки з трьох положень з відстані 50 метрів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Куліш показав підсумковий результат 458,1 бали.

Читайте такожКоростильов став чемпіоном Європи зі стрільби, команда - срібний призерУ боротьбі за медалі він програв Юрію Щербацевічу з Білорусі 461,4, але суттєво випередив Олександра Шмірла з Австрії - 447,6 бали.

Для призера Олімпійських ігор в Ріо-2016 Куліша ця нагорода стала першою на континентальній першості в Баку.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи в Баку проходить з 22 липня по 4 серпня