Збірна України виграла шосте золото Всесвітніх Ігор - у стрибках на батуті

Українcький дует Наталя Москвіна і Світлана Малькова стали чемпіонками Всесвітніх Ігор у синхронних стрибках на батуті, принісши шосте золото до скарбниці української команди.

Цікаво, що кваліфікацію наша команда завершила з сьомим результатом серед 10-ти команд, а виграли відбірковий раунд китаянки. Втім, фінальний етап все перевернув з ніг на голову - практично всі головні фаворити припустилися грубих помилок. В результаті збірна Китаю опинилася на останньому місці у фіналі - 8-й позиції, а росіянки - на 4-й сходинці.

Українки набрали 48,100 балів і стали першими! Срібло - у команди Азербайджану, бронза - у Нідерландів.