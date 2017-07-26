Львів'янин Станіслав Горуна приніс Україні п'яту золоту медаль Всесвітніх Ігор

Україна здобула п'яту золоту нагороду на Всесвітніх Іграх у польському Вроцлаві, повідомляє УНІАН.

Чемпіоном всесвітнього форуму з неолімпійських видів спорту став львів'янин Станіслав Горуна, для якого це найвище досягнення у спортивній кар'єрі після двох срібних медалей на чемпіонатах Європи (2014, 2017).

На шляху до найвищої вершини п'єдесталу пошани Горуна виграв п'ять поєдинків. Три з них - на груповій стадії, проти американця Томаса Скотта (рахунок сутички - 6:1), поляка Мацея Богушевського (6:0) та Єрмека Айназарова з Казахстану - 4:0.

У півфіналі український спортсмен впевнено здолав бразильця Ернані Веріссімо (4:1).

Найзапеклішим і найдраматичнішим був фінальний бій проти іранця Алішгара Ашабарі, який до цього на турнірі так само не зазнав жодної поразки.

Початок був за іранцем, який швидко заробив два бали. В середині бою Горуна отримав удар в обличчя після удару ліктем суперника поза правилами. Але на останніх секундах триочковий прийом головою у голову опонента приніс львів'янину омріяну перемогу.

"Останній бій був найважчим, - відзначив український чемпіон. - Суперник добре відчував дистанцію і читав мої дії. Була відмашка ліктем - нічого страшного, це робочий процес. Головне - остаточний результат, який у мене є! З такою підтримкою українців, яка була тут у Вроцлаві, все можливо. Я вважаю, Всесвітні Ігри є пробними перед Олімпійськими, тож перемога у Польщі дуже надихає".