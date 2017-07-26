На Всесвітніх Іграх у змаганнях з пауерліфтингу українець Рокочий виборов золото, потягнувши 1105 кілограм

Українець Олексій Рокочий став володарем золотої медалі в пауерліфтингу на Всесвітніх Іграх-2017, виступаючи у найбільш престижній суперважкій категорії.

Читайте такожУкраїнка Тетяна Мельник - срібна призерка Всесвітніх Ігор у ВроцлавіУродженець Лиману (Донецька область) за сумою триборства (присідання зі штангою на спині - 432,5, жим штанги лежачи - 317,5 і станова тяга - 355) показав результат у 1105 кг, що дозволило йому посісти перше місце на п'єдесталі.

Як повідомив УНІАН, другий результат серед суперважковаговиків-пауерліфтерів - у американця Джозефа Каппелліно, бронза - у Нурлана Єшмаханова з Казахстану.

Слід відзначити, що інший українець - чемпіон світу Олексій Бичков - через невдачу у першій вправі (всі три спроби він не використав) був змушений припинити боротьбу за нагороди.

Нагадаємо, сьогодні на Всесвітніх Іграх срібло у пауерліфтингу також здобула українка Тетяна Мельник.