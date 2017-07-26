Колишній найкращий тенісист світу Джокович пропустить решту сезону через травму

Екс-перша ракетка світу Новак Джокович у нинішньому сезоні більше не зіграє, повыдомляє SportArena.

Нинішній сезон видався невдалим для Новака Джоковича: він виграв всього два титули (Доха і Істборн), не зумів дістатися до півфіналу на жодному з турнірів Великого Шолома.

На Вімблдоні він не зміг дограти чвертьфінальний матч проти Томаша Бердиха через травму ліктя і припинив боротьбу.

Читайте такожДжокович звільнив дорогу Федереру: серб несподівано знявся з ВімблдонуПісля цього в ЗМІ з'являлася інформація про те, що травма ліктя може змусити 12-кратного чемпіона Мейджорів взяти паузу і навіть пропустити US Open-2017. Сьогодні ж Джокович повідомив про те, що пропустить не тільки US Open-2017, але і всю частину поточного сезону:

«Я повинен був прийняти це рішення. Вімблдон був найважчим турніром для мене, біль ставав все сильнішим. Я консультувався з лікарями в останні 12-15 місяців, особливо в останні кілька місяців, коли травма посилювалася, і всі вони погодилися з тим, що мені потрібен відпочинок. Немає нічого, що допомогло б миттєво, мені просто необхідно дати собі час для природної реабілітації. З професійної точки зору це непросте рішення, але я намагаюся дивитися на це з позитивної сторони. Я використовую це час для того, щоб побути з родиною», — заявив Джокович.

Сербський тенісист п'ять разів вигравав Відкритий чемепионат Австралії, тричі - Вімблдон, двічі - Відкритий чемпіонат США і один раз - французький "Ролан Гаррос". Першою ракеткою світу він став 4 липня 2011 року.