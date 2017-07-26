Міністр Жданов про російських спортсменів: З'їздив до Криму, порушив законодавство України – вибач, ми тебе на територію України не пустимо

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов висловив свою позицію щодо заборони деяким членам делегації збірної Росії на чемпіонаті Європи з боксу в Харкові відвідувати територію України, заявивши, що закони країни є пріоритетом, повідомляє Цензор.Нет.

"Спорт – окремо, виконання законів України – окремо. І пріоритет віддається виконанню законів України. З'їздив до Криму, порушив законодавство України – вибач, ми тебе на територію України не пустимо. З іншого боку, ті, хто не порушував наші закони – спокійно брали участь у чемпіонатах Європи зі стрибків у воду та боксу, які проходили в Києві і Харкові", - зазначив Міністр.

На додаткове запитання, чи є ще якісь варіанти, при яких російського спортсмена можуть не допустити до участі у змаганнях на території України, Жданов зауважив: "Хіба що, якщо людина відкрито виступає проти територіальної цілісності України, його теж можуть не впустити в нашу країну. СБУ подає відповідні списки державній прикордонній службі".

Читайте такожРосійського боксера не пустили на чемпіонат Європи в Україну "Якщо у нас є дані про те, що такий-то спортсмен був на зборах в Криму і нелегально перетнув кордон України, ми, природно, обмінюємося такою інформацією з компетентними органами. Загалом, неважливо артист ти з Росії або спортсмен. Ми так і будемо діяти далі спільно з СБУ і Держприкордонслужбою. Треба привчати поважати наше законодавство, територіальну цілісність і незалежність України", - додав Жданов.

Говорячи ж про рекомендації Мінмолодьспорту нашим спортсменам, які відвідують Росію, міністр зазначив: "Вони полягають в тому, що якщо це офіційне змагання, внесене в міжнародний календарі і проводиться міжнародними федераціями, - ми туди їдемо. Тому що якщо ти туди не їздиш ти випадаєш з системи міжнародного спорту. Ти – ізгой. Інша справа – комерційні змагання. У цьому випадку міністерство виступає категорично проти участі наших спортсменів. І чітка рекомендація: не їздити".

До порушивших рекомендації можуть застосовуватися різні санкції, додав Жданов: "Періодично ми просто можемо виключити спортсмена з національної збірної. Незалежно від спортивних результатів за грубе порушення відповідних наказів та нормативних актів міністерства".

"Масових випадків не було, хіба що поодинокі. І стосувалися вони, перш за все, проведення навчально-тренувальних зборів (НТЗ). Ось з приводу навчально-тренувальних зборів у Росії є наказ міністра: ми на НТЗ у Росію не їздимо. Ми не платимо країні-агресору за підготовку наших спортсменів", - підсумував Міністр молоді та спорту України.

Як повідомляв УНІАН, у червні в Україні пройшли чемпіонати Європи зі стрибків у воду та боксу, де брали участь спортсмени збірної РФ.