Київський півмарафон отримав статус IAAF BRONZE LABEL

Київський півмарафон Nova Poshta Kyiv Half Marathon отримав престижний статус - IAAF BRONZE LABEL, що є свідченням високого рівня організації та відповідності світовим стандартам. Про це УНІАН повідомила організатор півмарафону - компанія Run Ukraine.

Київський півмарафон, що у восьмий раз пройде у столиці 22 квітня 2018 року, став першим біговим заходом в Україні, що отримав Бронзовий лейбл від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF). На сьогодні у світі лише 32 бігові події мають BRONZE LABEL, серед яких відомі міжнародні забіги: EA7 Emporio Armani Milano Marathon, PZU Warszawa Marathon, Zurich marathon. На пострадянському просторі цей статус мають лише два заходи: Minsk Half Marathon та Lattelecom Riga Marathon. Відтепер до списку долучився і Київський півмарафон Nova Poshta Kyiv Half Marathon.

Для отримання цього статусу організаторам необхідно було виконати ряд вимог IAAF 9 квітня під час проведення сьомого Київського півмарафону. Відповідність вимогам контролював спеціальний технічний делегат Массімо Магнані. Нещодавно в ІAAF підтвердили успішне виконання вимог.

Читайте такожКиївський півмарафон приєднався до престижної міжнародної організації AIMS“Київський півмарафон має великий потенціал. Протягом двох днів я спостерігав за всіма процесами підготовки і самим заходом, все було на високому рівні. Окремо хочу відзначити привітну і дружелюбну атмосферу, яка панувала під час спортивної виставки і самого заходу у Києві. Run Ukraine – це команда професіоналів. З такими організаторами приємно мати справу. Щоправда, для отримання Срібного та Золотого лейблів організаторам треба ще попрацювати”, - зазначив технічний делегат IAAF Road Running Массімо Магнані.

Організатори марафону-2017 виконали ряд вимог, серед яких - забезпечили участь у заході 10 міжнародних елітних атлетів з 4 країн (ними стали спортсмени з Ефіопії, Кенії, Польщі та України), організували допінг-контроль для учасників, здійснили перекриття траси від руху транспорту та організували присутність офіційного міжнародного вимірювача траси, проконтролювали безпечність асфальтного покриття, щоб уникнути травматизму учасників. Окрім того, були забезпечені: професійна телевізійна трансляція, зони гідратації та харчування, медичний контроль.

“В першу чергу, для нас лейбл - це знак якості події. Для наших учасників, зокрема європейських бігунів, лейбл є важливим критерієм, адже це гарантія високого рівня організації. Восени восьмий Київський півмарафон увійде в міжнародний календар IAAF шосейних гонок. Вперше з історії України ми отримали такий статус. Це досягнення ми здобули завдяки співпраці з КМДА, ФЛАУ та партнерами, а також завдяки нашим учасникам, що надихають на постійне вдосконалення. Наступна мета Київського півмарафону - отримання IAAF SILVER LABEL на 2019 рік, а також проведення Чемпіонату світу у 2020 році ”, - коментує генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

Реєстрація на 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon-2018 буде відкрита у листопаді на сайті www.kyivhalfmarathon.org