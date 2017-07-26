Українці завоювали золото і бронзу в показовому вигляді програми Всесвітніх Ігор

Українка Олена Буряк стала чемпіонкою Всесвітніх Ігор у Вроцлаві, Польща, повідомляє УНІАН. Наша спортсменка перемогла в одній з дисциплін академічного веслування - веслуванні на ергометрах, яке вперше потрапило в програму цих змагань в якості показового виду (завойовані нагороди не враховуються в загальному медальному заліку Ігор).

Буряк перемогла на дистанції" 2000 метрів, показавши час 6 хвилин 22,8 секунди і встановивши світовий рекорд. На другій сходинці - Сесілія Велін з Швеції, бронза - у австрійки Магдалени Лобніг.

У цій же дисципліні у чоловіків українець Антон Бондаренко виборов бронзову медаль з результатом 5 хвилин 46,5 секунди. Виграв змагання Олівер Цідлер (Німеччина), срібло виборов поляк Бартош Заблоцкі.

Змагання у веслуванні на ергометрах проходять в приміщенні. Це імітація веслування на різних стаціонарних пристроях, яка широко використовується спортсменами в підготовці і для дослідження біомеханіки веслування.