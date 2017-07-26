Збірна України завоювала срібло й бронзу на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі

На XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який триває в угорському Дьорі, українці відкрили лік нагородам, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Авторкою першої медалі для нашої юнацької команди стала легкоатлетка Валерія Іваненко, яка у секторі для метання молота посіла друге місце. Її «срібний» результат 61м. 64см.

Другу нагороду літнього ЄЮОФ-2017 приніс дзюдоїст Олег Вередиба (55кг). Наш спортсмен продемонстрував високу майстерність, витримку, на шляху до нагороди здолавши потужних суперників з Австрії та Азербайджану.

У напруженому півфінальному поєдинку Олег Вередиба лише на «золоте очко» поступився грузинському дзюдоїсту, а у сутичці за «бронзу» виявився сильнішим за представника Великобританії.

Відтак, в активі українців на ЄЮОФ-2017 в угорському Дьорі срібна та бронзова нагороди.

Як повідомляв УНІАН, XIV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль триває з 23 по 30 липня 2017 року в угорському Дьорі.

2500 найсильніших атлетів віком від 14 до 18 років з усіх країн континенту борються за нагороди найпрестижнішого юнацького форуму у 10 видах спорту, а саме: легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, баскетболі, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, гандболі, дзюдо, плаванні, тенісі та волейболі.

Юні українські олімпійці беруть участь у 6 з них: легкій атлетиці, гімнастиці, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, дзюдо та плаванні.