Збірна України з пауерліфтингу на Всесвітніх Іграх здобула золото і бронзу з іще одним світовим рекордом

Збірна України завоювала золото та бронзу на змаганнях з пауерліфтингу на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві. При цьому наш спортсмен встановив нове світове досягнення. Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Сергій Білий став чемпіоном Ігор. Український важковаговик за сумою триборства підняв 1080 кілограм (вправи у присіданні - 407,5 кг, жимі лежачи - 297,5, та становій тязі - 375). Це новий світовий рекорд!

Читайте такожУкраїнці завоювали срібло та бронзу у пауерліфтингу на Всесвітніх Іграх, встановивши два світових рекордиІнший наш співвітчизник Дмитро Семененко у цій же категорії здобув бронзу. Сума Дмитра - 1042 кг (432 кг + 280 кг + 330 кг).

Срібна медаль дісталася росіянину Дмітрію Інзаркіну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень українські представники пауерліфтингу завоювали також срібло і бронзу у середній вазі. До того ж, Володимир Рисєв і Андрій Наньєв встановили рекорди світу.

Українська збірна, представлена у 20 видах спорту, за підсумками п'яти днів Всесвітніх Ігор має в своєму активі вже 15 медалей - 3 золоті, 4 срібні і 8 бронзових.

У загальному заліку наші атлети замикають чільну 10-ку країн.