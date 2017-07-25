Бердичівлянин отримав срібну медаль чемпіонату Європи U20 з легкої атлетики

Бердичівлянин Дмитро Нікітін отримав срібну медаль зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи U20 з легкої атлетики, який проходив з 20 по 24 липня 2017 року у місті Гроссето (Італія).

Про це УНІАН повідомили в управлінні сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації.

Читайте такожДва спортсмени з Житомирщини здобули призові місця на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики

«Дмитро Нікітін приїхав у Гроссето з особистим рекордом 2,18 м. Дмитро виграв срібну медаль чемпіонату Європи U20 зі стрибків у висоту з особистим рекордом 2,28 м, поліпшивши особистий рекорд відразу на 10 см. Перемогу здобув білорус Максим Недосеков з рекордом 2,33 м», – йдеться у повідомленні. Тренер спортсмена Нікітіна – Ігор Лонський.

Загалом, у Гроссето українці виграли шість медалей і посіли третє місце у медальній таблиці.