Українці завоювали срібло та бронзу у пауерліфтингу на Всесвітніх Іграх, встановивши два світових рекорди

Одразу два українці завоювали медалі в пауерліфтингу в середній ваговій категорії в рамках Х Всесвітніх Ігор, які проходять у Польщі, передає УНІАН.

Володимир Рисєв завоював срібло Всесвітніх Ігор. У сумі трьох вправ (присідання, жим лежачи та станова тяга) він підняв 945 кг і встановив світовий рекорд.

Андрій Наньєв завоював бронзу Всесвітніх Ігор і теж поліпшив існуюче досягнення в жимі лежачи - 268,5 кг (загальна сума Наньєва - 931 кг).

Золоту нагороду виборов поляк Ярослав Олех. По сумі трьох спроб він підняв 882,5 кг. Однак результат за набраними балами у польського спортсмена виявився вище. Зазначимо, що у пауерліфтингу оцінка спортсмена визначається не тільки від загальної ваги, яку він взяв, але залежить і від маси самого атлета (перевага у більш легких учасників).

У польському Вроцлаві сьогодні проходить 5-й день змагань Всесвітніх Ігор. Збірна України вже завоювала 2 золоті, 4 срібних і 7 бронзових медалей.

Нагадаємо, вчора спортсменка з пауерліфтингу Лариса Соловйова встановила унікальне досягнення, ставши 4-разовою чемпіонкою Всесвітніх Ігор.