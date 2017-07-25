Срібні призери ОІ-2016 українські шаблістки програли у чвертьфіналі ЧС

У Лейпцигу триває чемпіонат світу з фехтування, де збірна України в командному турнірі жінок-шаблісток програла вже в 1/4 фіналу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки, які є віце-чемпіонками Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро, в першому раунді - 1/8 фіналу - впевнено здолали збірну Іспанії (45:23), а потім не менш впевнено і сенсаційно поступилася команді Франції - 33:45.

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Також зазначимо, що олімпійські чемпіонки Ріо-2016 зі збірної Росії сенсаційнно програли в 1/4 фіналу чемпіонату світу команді Японії - 43:45.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з фехтування в Лейпцигу проходить з 21 по 26 липня.