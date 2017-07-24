Україна зібрала за день повний комплект медалей на Всесвітніх Іграх

Українці поповнили свою скарбничку медалей на Всесвітніх Іграх-2017 у польському Вроцлаві. Це найбільший форум, де розігруються медалі у 31 виді спорту.

Чемпіоном Ігор у пауерліфтингу стала Лариса Соловйова, встановивши унікальне досягнення. Тепер у Соловйової чотири золотих нагороди на чотирьох різних Всесвітніх Іграх - першу і четверту медалі розділяють 12 років.

У стрибках на батуті вразив український дует Дмитро Бедевкін / Микола Просторов. Кваліфікацію українська пара завершила з п'ятим результатом, але чудовий виступ Дмитра та Миколи у фіналі остаточно завоював симпатію глядачів і суддів, і наш дует виявився в підсумку другим, набравши 51,200 балів. Всього півдесятих українцям не вистачило до кращого результату цього дня, який продемонстрували китайці. На третьому місці - дует з Японії.

Зазначимо, що в останньому виступі помилка російських спортсменів коштувала їм місця в трійці кращих.

Доповнила комплект нагород збірної України в 4-й день змагань на Всесвітніх Іграх і бронза у спортивній акробатиці серед дівчат.

Українки Вероніка Габелок та Ірина Назібова також покращили свій результат у фіналі порівняно з кваліфікацією. У вирішальний раунд український тандем увійшов з четвертим результатом, але фінальний номер наші дівчата виконали на п'ять з плюсом, заробивши 27,930 балів і в підсумку стали третіми, посунувши з подіуму збірну США. На першому місці у даному виді програми залишилися росіянки, срібло - у команди Бельгії.

Після чотирьох днів на Всесвітніх Іграх у збірної України 11 медалей - 2 золоті, 3 срібні та 6 бронзових. У медальному заліку серед 112 команд українці посідають 14-е місце.