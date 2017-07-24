Говоров став бронзовим призером чемпіонату світу з плавання на 50-метрівці батерфляєм

У Будапешті завершився фінал дистанції 50 метрів батерфляєм у плаванні на Чемпіонаті світу з водних видів спорту, де українець Андрій Говоров завоював бронзову медаль, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українець проплив дистанцію за 22.84 секунди.

Наш спортсмен невдало стартував, дуже швидко виринувши з води і зробивши тим самим грубу помилку. Втім, на середині басейну (25 метрів) він вже лідирував, і протримався на першому місці до останніх метрів дистанції. У кінцівці Говоров знову допустив грубу помилку, не потрапивши в дотик, і поступившись основним опонентам.

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Медаль Говорова стала восьмою для збірної України на турнірі в Будапешті.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з водних видів спорту проходить у Будапешті з 14 по 30 липня.