Світоліна повернулася в Топ-5 найсильніших тенісисток світу, Долгополов піднявся на 22 позиції у чоловічому рейтингу

У понеділок Жіноча тенісна асоціація і чоловіча Асоціація тенісистів - професіоналів опублікували нові версії рейтингів найсильніших гравців світу, де свої результати істотно поліпшили представники України, повідомляють офіційні сайти організацій.

У жіночому рейтингу в Топ-5 гравців світу повернулася Еліна Світоліна. В українки 4395 очок і вона обігнала британку Джоанну Конту. Також в Топ-100 світового рейтингу входить Леся Цуренко (31-е місце, 1543 очки).

Читайте такожДолгополов програв у фіналі тенісного турніру в ШвеціїРейтинг WTA очолюють Кароліна Плишкова (Чехія), Сімона Халеп (Румунія), Анжелік Кербер (Німеччина) і Гарбинье Мугуруза (Іспанія).

У чоловічому рейтингу, Олександр Долгополов піднявся на 22 позиції - з 89-ї на 67-у - 701 очко. На минулому тижні Долгополов дійшов до фіналу турніру АТР-туру в Бостаді (Швеція).

У Топ-5 рейтингу найсильніших тенісистів планети входять Енді Маррей (Великобританія), Рафаель Надаль (Іспанія), Роджер Федерер (Швейцарія), Новак Джокович (Сербія) і Станіслас Ваврінка (Швейцарія).