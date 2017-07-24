В Одесі пройшов перший чемпіонат України з пляжного футболу серед жінок

В Одесі пройшов перший чемпіонат України з пляжного футболу серед жіночих команд.

Як повідомили УНІАН в Асоціації пляжного футболу України, участь у змаганнях взяли 12 команд з Одеської, Миколаївської, Черкаської, Київської, Харківської та Хмельницької областей.

Протягом 22-23 липня відбулися ігри на узбережжі Чорного моря, на 14-й станції Великого Фонтану. Результати зустрічей визначили переможців першого чемпіонату України з пляжного футболу серед жіночих команд.

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«Цього року ми звернули увагу на це змагання, тим самим просунули цей вид спорту на вищий рівень», - зазначили в асоціації.

Зазначається, що крім золотих медалей дівчата-переможниці отримують звання майстрів спорту України з пляжного футболу. Першим їх володарем стала команда «Пантери» з Умані.

Як пояснили в мерії Одеси, чемпіонат відбувся на території першого в Одесі Центру пляжних видів спорту, який відкрився напередодні змагань. Тут розташовані майданчики для пляжного футболу розміром 40 × 27 метрів і п'ять майданчиків для пляжного волейболу розміром 26 × 18, які також можуть бути використані для занять пляжним тенісом, гандболом і регбі.

У південній локації Центру - майданчик для футболу і фрісбі розміром 70х27, в північній локації - два волейбольних поля розміром 26 х16 метрів.