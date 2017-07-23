Збірна України з легкої атлетики всnановила особистий рекорд на юніорських чемпіонатах Європи

Жіноча українська естафетна команда 4х400 метрів у складі Іванни Аврамчук, Джойс Коби, Ірини Марчак і Анастасії Бризгіної виграли чемпіонат Європи U20 з легкої атлетики, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Наші дівчата встановили юніорський рекорд України і показали найкращий результат світового сезону серед юніорок (3.32,82 хв). Попередній рекорд (3.33,95 хв) був показаний 24 липня 2016 року у Бидгощі Яною Качур, Анастасією Бризгіною, Дарією Ставничою і Джойс Кобою.

Медаль дівчат стала шостою для нашої збірної в Гроссето. У медальній таблиці українці посіли третє місце. Вище наша команда ще жодного разу не піднімалася. Таку ж сходинку вона посідала у 2009 році, але тоді у нас було п’ять медалей. В Італії українці виграли чотири золоті і по одній срібній і бронзовій нагороді.

Молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики проходив 20-23 липня в Гроссето (Італія).