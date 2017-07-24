Британець Кріс Фрум учетверте виграв Tour de France

Британський велогонщик Кріс Фрум, який виступає за команду Team Sky, здобув перемогу в загальному заліку велобагатоденки Tour de France, останній гоночний етап якої завершився в неділю, 23 липня.

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Як передає dw.com, Фрум проїхав всі етапи за 86 годин 20 хвилин і 55 секунд. Колумбієць Рігоберто Уран, який посів друге місце, програв тріумфатору 54 секунди. Француз Ромен Барді став третім з відставанням 2 хвилини 20 секунд.

Для британця ця перемога стала третьою поспіль на Tour de France і четвертою в цілому на цій багатоденці. Раніше він вигравав престижну велогонку в 2013, 2015 і 2016 роках.

Першим у спринтерській класифікації став австралієць Майкл Меттьюз, у гірському заліку переміг француз Уоррен Барге. Кращим серед молодих велогонщиків виявився Саймон Йєйтс.