Українка Іванна Березовська завоювала срібло Всесвітніх Ігор у змаганнях з сумо

Українська суматорі Іванна Березовська завоювала срібну медаль на Всесвітніх Іграх, які з 20-го по 30 липня проходять у польському Вроцлаві. Про це повідомив кореспондент УНІАН.

Українка посіла друге місце у змаганнях з сумо в абсолютній категорії (у даному форматі між собою зустрічаються спортсмени різних вагових груп).

У боротьбі за вихід у півфінал спортсменка з Фастова по черзі перемогла суперниць з Японії, Польщі, Таїланду, Венесуели. В 1/2 фіналу наша співвітчизниця пройшла бразилийку Сару Гомеш.

Лише у фінальній сутичці Березовська поступилася росіянці Анні Поляковій, яка завоювала золото. В українки срібна медаль. Бронза - у представниці Росії Ольги Давидко, яка раніше виступала під українським прапором.

Серед чоловіків в абсолютній вазі українці не дійшли до п'єдесталу. Ближче всіх до мети був Олександр Вересюк, що поступився в одному з півфіналів.

Золото виграв росіянин Василь Маргієв, срібло у Батира Алтиєва (Росія), бронза - у японця Міва Хаято.

Після трьох змагальних днів на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві у збірної України 8 медалей (1 золота, 2 срібні та 5 бронзових). У загальному медальному заліку наша команда посідає 14-е місце.