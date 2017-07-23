Кривицька завоювала бронзу чемпіонату світу з фехтування на шпагах

У Лейпцигу (Німеччина) завершуються индивидуальніе змагання чемпіонату світу з фехтування, де у змаганнях жінок-шпажисток бронзову медаль завоювала Олена Кривицька, повідомляє офіційний сайт змагань.

На шляху до нагороди українка послідовно обіграла в 1/32 фіналу Ганну Салмінен (Фінляндія) 15:11, в 1/16 - Келлі Харлей (США) 15:11, а в 1/8 - Юджі Сун (Китай) - 15:13.

Читайте такожХарлан виграла чемпіонат світу в індивідуальних змагання шаблістокУ вирішальному поєдинку за медаль - чвертьфіналі - українка перемогла олімпійську чемпіонку, чемпіонку світу та Європи Тетяну Логунову з Росії з рахунком 15:10.

Щоправда, у півфіналі наша спортсменка поступилася Єві Неліп з Польщі (10:15) і завоювала бронзову нагороду ЧС.

Як повідомляв УНІАН, ЧС з фехтування в Лейпцигу проходить з 21 по 26 липня.