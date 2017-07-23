Коростильов став чемпіоном Європи зі стрільби, команда - срібний призер

У Баку стартував чемпіонат Європи зі стрільби, де в перший змагальний день українець Павло Коростильов завоював медаль у стрільбі з малокаліберного пістолету з відстані 50 метрів, а в команді збірна України посіла 2-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

В індивідуальний змаганнях Коростильов "вибив" 230,5 бали. Він випередив фінішувавшого другим Даміра Мікеча з Сербії (226) і бронзового призера Лауріса Страутманіса з Латвії - 208,7 бали.

У свою чергу, команда з Павлом Коростыльовим, Олегом Омельчуком та Віктором Банькіним стала другою у вправі МП-6.

Чемпіонат Європи зі стрільби проходить в Баку з 22 липня по 4 серпня.